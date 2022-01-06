В Уфе прошло первенство Башкирии по брейк-дансу

Танец под бит. В Уфе прошло открытое первенство Республики Башкортостан по брейк-дансу. Более двухсот спортсменов соревновались за победу в личном и командном зачётах.

Александр Мовсисян подходит к крупному турниру довольно уверенно. Он танцует уже 12 лет и любит творчество. Вот и на первенство республики Александр не готовил номер заранее, а придумывал его прямо на ходу, или, как говорят сами танцоры, «фристайлил». Самое главное в этой ситуации – почувствовать музыку и попасть в бит.

Я уже вдохновлен, ребята приехали и показали хороший уровень, мне понравилось. И силовуха, и танец – всё есть у ребят, молодцы, развиваются, круто. Александр Мовсисян, участник первенства Республики Башкортостан по брейк-дансу

Всего в турнире приняли участие более двухсот человек. Из них 150 спортсменов соревновались в детской номинации. Участники были разделены на пять возрастных категорий, начиная с семи лет. Большинство танцоров представляли Уфу, но были и гости, в том числе из Салавата и Стерлитамака.

Старался сделать хэдспин, свечку, мне понравилось выступать в Уфе. Роман Аминев, участник первенства Республики Башкортостан по брейк-дансу

Я занимаюсь брейк-дансом второй год. Нравится, что здесь все стильно и четко, все движения – это круто. Марсель Зинатуллин, участник первенства Республики Башкортостан по брейк-дансу

Фриз, свечка, топрок, хэдспин. Эти и многие другие названия элементов хорошо знают все участники соревнований. В брейк-дансе сочетаются сложные акробатические движения и удивительная пластика спортсменов. А оценивают правильность выполнения всех элементов танца профессиональные судьи.

Судьи оценивают по нескольким категориям: музыкальность – насколько хорошо танцор попадает в бит, насколько сложные элементы выполняет, четкость – насколько он хорошо оттанцевал. Александр Волобуев, судья первенства Республики Башкортостан по брейк-дансу