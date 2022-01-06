В Уфе прошло первенство Башкирии по брейк-дансу

Танец под бит. В Уфе прошло открытое первенство Республики Башкортостан по брейк-дансу. Более двухсот спортсменов соревновались за победу в личном и командном зачётах.
Александр Мовсисян подходит к крупному турниру довольно уверенно. Он танцует уже 12 лет и любит творчество. Вот и на первенство республики Александр не готовил номер заранее, а придумывал его прямо на ходу, или, как говорят сами танцоры, «фристайлил». Самое главное в этой ситуации – почувствовать музыку и попасть в бит.
Всего в турнире приняли участие более двухсот человек. Из них 150 спортсменов соревновались в детской номинации. Участники были разделены на пять возрастных категорий, начиная с семи лет. Большинство танцоров представляли Уфу, но были и гости, в том числе из Салавата и Стерлитамака.
Фриз, свечка, топрок, хэдспин. Эти и многие другие названия элементов хорошо знают все участники соревнований. В брейк-дансе сочетаются сложные акробатические движения и удивительная пластика спортсменов. А оценивают правильность выполнения всех элементов танца профессиональные судьи.
Турнир стал первым по-настоящему масштабным на республиканском уровне. Победители попадут в сборную Башкортостана и будут выступать уже на всероссийских соревнованиях.