В Башкирии при крушении вертолета погибли два человека

Сегодня, 7 января, глубокой ночью произошло крушение вертолета. Инцидент зафиксирован в Благовещенском районе.

Фото №1 - В Башкирии при крушении вертолета погибли два человека

В 4 км от населенного пункта Карагайкуль жесткую посадку совершил частный вертолет. Он направлялся в село Павловка из Уфы.

По данным министерства здравоохранения, при крушении вертолета погибли два человека. Один из них скончался на месте инцидента, а второй в машине скорой помощи. Ещё один пассажир получил травмы легкой степени тяжести. От госпитализации он отказался.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения летательного средства. Предстоит выяснить причину несчастного случая. 

Фото: МЧС по РБ. 

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