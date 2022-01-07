В Башкирии при крушении вертолета погибли два человека

Сегодня, 7 января, глубокой ночью произошло крушение вертолета. Инцидент зафиксирован в Благовещенском районе.
В 4 км от населенного пункта Карагайкуль жесткую посадку совершил частный вертолет. Он направлялся в село Павловка из Уфы.
По данным министерства здравоохранения, при крушении вертолета погибли два человека. Один из них скончался на месте инцидента, а второй в машине скорой помощи. Ещё один пассажир получил травмы легкой степени тяжести. От госпитализации он отказался.
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения летательного средства. Предстоит выяснить причину несчастного случая.
Фото: МЧС по РБ.