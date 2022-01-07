Андрей Иванюта прибыл на место коммунальной аварии в Белорецке

Сегодня, 7 января, в Белорецке произошла крупная коммунальная авария. Из-за прорыва теплотрассы без отопления остались 15 тысяч человек. На место коммунальной аварии уже прибыл глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Фото №1 - Андрей Иванюта прибыл на место коммунальной аварии в Белорецке

Напомним, прорыв трассы произошёл у школы №20 по улице 50 лет Октября. Из-за аварии без отопления остались не только многоквартирные дома, но и социальные объекты. Проблема решается в оперативном порядке. Уже к 15:00 аварию планируется полностью устранить. 

Нахожусь на месте прорыва на магистральной трубе теплоснабжения в районе школы 20 на улице 50 лет Октября в Белорецке. Тепло и горячую воду отключили в восьми микрорайонах. Это 176 многоквартирных домов, 14 социальных объектов: детская поликлиника, противотуберкулëзный диспансер, заводская поликлиника, педколледж, детские сады и школы. Специалисты уже приступили к устранению аварии, ведутся сварочные работы. Начать заполнение системы теплоносителем планируем в 14 часов. Потерпите, делаем всë возможное!

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района. 

Фото: Андрей Иванюта. 

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