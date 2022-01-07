Андрей Иванюта прибыл на место коммунальной аварии в Белорецке

Нахожусь на месте прорыва на магистральной трубе теплоснабжения в районе школы 20 на улице 50 лет Октября в Белорецке. Тепло и горячую воду отключили в восьми микрорайонах. Это 176 многоквартирных домов, 14 социальных объектов: детская поликлиника, противотуберкулëзный диспансер, заводская поликлиника, педколледж, детские сады и школы. Специалисты уже приступили к устранению аварии, ведутся сварочные работы. Начать заполнение системы теплоносителем планируем в 14 часов. Потерпите, делаем всë возможное!

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района.