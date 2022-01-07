Андрей Иванюта прибыл на место коммунальной аварии в Белорецке

Сегодня, 7 января, в Белорецке произошла крупная коммунальная авария. Из-за прорыва теплотрассы без отопления остались 15 тысяч человек. На место коммунальной аварии уже прибыл глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Напомним, прорыв трассы произошёл у школы №20 по улице 50 лет Октября. Из-за аварии без отопления остались не только многоквартирные дома, но и социальные объекты. Проблема решается в оперативном порядке. Уже к 15:00 аварию планируется полностью устранить.
Фото: Андрей Иванюта.