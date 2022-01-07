Стали известны самые популярные имена новорожденных в Башкирии

Стало известно, как чаще всего называли своих малышей новоиспеченные родители из Башкирии в 2021 году. Среди имен для новорожденных много необычных и интересных.
Статистику с января по ноябрь 2021 года предоставил Госкомитет по делам юстиции информационному порталу UfaTime.ru.
Самыми популярными женскими именами стали: Алиса, Амелия, Валерия, Дарина, Ева, Камилла, Злата, Мадина, Оливия, Полина, Рамина, София, Татьяна, Ульяна, Эмилия и Ясмина. А вот реже всего девочкам давали имена: Азель, Ведара, Генриетта, Дэбора, Емельяна, Златица, Идона, Камария, Лавиния, Марфа, Миша, Николина, Одетта, Радлина, Савелия, Тейла, Фиалка, Христина, Шанель, Элис.
Среди имен для мальчиков преобладают: Амир, Артем, Владислав, Глеб, Данил, Егор, Ислам, Карим, Кирилл, Лев, Матвей, Никита, Роман, Платон, Самир, Тимур, Эмир, Ярослав. Обладателями редких имен мужского пола стали: Алистар, Авдей, Багдан, Бьёрн, Варсель, Велимир, Гавриил, Давлад, Ермак, Златан, Илларион, Корней, Максимильян, Натаниэль, Одиссей, Патрикей, Роланд, Сабриэль, Теодор, Эдвард, Эрамир.