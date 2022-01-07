В Башкирии из-за непогоды застряли автомобили с детьми

Сегодня, 7 января, рано утром в Башкирии помощь спасателей потребовалась нескольким автомобилям. В регионе бушевали метель и снегопад.

В Архангельском районе застрял автомобиль ВАЗ-2114. Оказалось, вместе со взрослыми в авто застряли три ребёнка. Машину удалось эвакуировать силами Инзерского сельсовета.

Также в Уфимском районе в снежный плен попали две иномарки – «Хёндай Солярис» и «Киа Рио». В авто находилось трое мужчин. Между населенными пунктами Батырово и Софиевка застряли 13 машин, а в Фёдоровском районе – 11 авто. На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы.