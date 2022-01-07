Появились подробности крушения вертолета в Башкирии

В Благовещенском районе потерпел крушение частный вертолет. На его борту находились 3 человека, один пассажир погиб на месте, другой – уже в больнице. Единственный выживший – командир воздушного судна – находится в медучреждении.
Известно, что транспорт следовал по маршруту Павловка – Уфа. Крушение произошло вблизи села Карагайкуль. В числе приоритетных версий произошедшего – неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Среди погибших – предприниматель Андрей Олейник, который в августе минувшего года возглавил попечительский совет республиканского отделения Ассоциации юристов России. Он и был владельцем вертолета. Второй скончавшийся пассажир, по нашим данным, его родственник.