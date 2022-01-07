В Уфе круглосуточно устраняют последствия обильного снегопада

Коммунальщики работают в усиленном режиме, сообщили в уфимской мэрии. Рабочие трудятся в две смены – днем и ночью. В каждой по 500 человек, около 200 единиц спецтехники. И это только те, кто задействован на очистке дорог.
На особом контроле – основные транспортные магистрали, межквартальные проезды и карманы, остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки, тротуары. В администрации не скрывают, что ощущается нехватка кадров, в частности, не хватает водителей грейдеров и грузовиков. Усложняет ситуацию автомобили, которые стоят вдоль проезжих частей и тормозят уборку снега.
В общей сложности по всей республике в уборке снега задействовано более 1200 единиц техники и около 2700 дворников. Министерство жилищно-коммунального хозяйства призывает уделить внимание и очистке крыш и козырьков зданий. Этим обязаны заняться собственники помещений, откуда свисает опасная наледь.