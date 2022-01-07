В Уфе на базе УГЗ начал работать новый ситуационный центр

Обратиться теперь можно не только по вопросам отопления, но и по другим проблемам в области ЖКХ. С первого января в Уфе начал свою работу ситуационный центр на базе Управления гражданской защиты города. Подразделение функционирует в рамках единой дежурно-диспетчерской службы.

Звонить по поводу нечищеных дорог в единую дежурно-диспетчерскую службу города уфимцы начали с утра. Ночная метель сделала свое дело. Однако шквала обращений сотрудники Управления гражданской защиты сегодня не зафиксировали.

По состоянию на 14:30 поступило к нам 45 обращений по очистке снега, подсыпке дорог, также есть обращения по застреванию автомобилей, некоторые трудности на трамвайных путях присутствовали с утра. Снежана Давыдова, диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы г. Уфы

В таких случаях основная задача – принять заявку и оперативно скоординировать деятельность коммунальных служб. Кстати, теперь перечень вопросов и проблем из сферы ЖКХ, с которыми можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу, расширился.

Изначально перед началом отопительного сезона в рамках работы оперативного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду был создан колл-центр, на который поступали звонки, касающиеся отопления. Проанализировав запросы горожан, мы поняли, что на отоплении останавливаться не стоит. Поэтому в связи с этим с 1 января на базе УГЗ был создан ситуационный центр. Антон Тристан, заместитель начальника управления по обеспечению жизнедеятельности г. Уфы

Отопление, общественный транспорт, уборка снега или вывоз мусора. По любому из этих вопросов уфимцы теперь могут обратиться в ситуационный центр по номеру телефона: 8 (347) 277 09 11.

Если брать положение единой дежурно-диспетчерской службы любого муниципального образования, то эта служба является главной службой в городе, в подчинении которой находятся все дежурно-диспетчерские службы предприятий, организаций, учреждений. Время реагирования естественно сокращается. Рафаэль Ахметов, начальник Управления гражданской защиты г. Уфы