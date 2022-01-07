В Уфе на базе УГЗ начал работать новый ситуационный центр

Обратиться теперь можно не только по вопросам отопления, но и по другим проблемам в области ЖКХ. С первого января в Уфе начал свою работу ситуационный центр на базе Управления гражданской защиты города. Подразделение функционирует в рамках единой дежурно-диспетчерской службы.
Звонить по поводу нечищеных дорог в единую дежурно-диспетчерскую службу города уфимцы начали с утра. Ночная метель сделала свое дело. Однако шквала обращений сотрудники Управления гражданской защиты сегодня не зафиксировали.
В таких случаях основная задача – принять заявку и оперативно скоординировать деятельность коммунальных служб. Кстати, теперь перечень вопросов и проблем из сферы ЖКХ, с которыми можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу, расширился.
Отопление, общественный транспорт, уборка снега или вывоз мусора. По любому из этих вопросов уфимцы теперь могут обратиться в ситуационный центр по номеру телефона: 8 (347) 277 09 11.
Порядка 2,5-3 тысяч звонков за сутки в эти дни поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы. Помимо обращений из сферы ЖКХ, Управление гражданской защиты города отрабатывает заявки об аварийных, чрезвычайных и нестандартных ситуациях, в которых оказываются люди.