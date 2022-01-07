Православные Башкирии отпраздновали Рождество Христово

Православные верующие отмечают Рождество Христово. Торжественные богослужения минувшей ночью и ранним утром прошли по всей стране. Чтобы встретить этот светлый праздник, прихожане начали собираться в церквях еще накануне вечером.
Даже колокольный звон в эту ночь звучал по-особенному, разнося во все концы благую весть о рождении Христа. Молиться прихожане начинали с рождественского вертепа. Поздравляли друг друга и ставили свечи за себя и своих близких.
Рождественские богослужения этой ночью прошли во всех храмах республики. А после службы верующие спешили к родным и близким за праздничный стол. С первой звездой на небе завершился 40-дневный пост.
Божественная литургия в главном храме Уфы началась за час до полуночи. Приобщились к празднованию Рождества и те, кто смотрел телетрансляцию. Под куполами храмов, соборов, сельских приходов звучали общие молитвы и общие надежды. И слова благодарности за драгоценные мгновения, проведённые рядом с близкими.
С полуночи 7 января и вплоть до Крещения будут продолжаться особые дни – Святки. Время, когда принято заниматься благотворительностью, ходить в гости и дарить подарки. А ещё считается, что Рождество – самое время, чтобы возобновить общение с теми, с кем по каким-то причинам прекратил отношения, ведь в эти дни принято быть рядом с самыми близкими, прощать и забывать обиды.