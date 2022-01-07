Православные Башкирии отпраздновали Рождество Христово

С полуночи 7 января и вплоть до Крещения будут продолжаться особые дни – Святки. Время, когда принято заниматься благотворительностью, ходить в гости и дарить подарки. А ещё считается, что Рождество – самое время, чтобы возобновить общение с теми, с кем по каким-то причинам прекратил отношения, ведь в эти дни принято быть рядом с самыми близкими, прощать и забывать обиды.