В Башкирии на заводе «Цемикс» рассказали, когда предприятие выйдет на полную мощность

Завод «Цемикс» по производству белого цемента намерен в ближайшее время выйти на полную мощность. Предприятие открыли в Абзелиловском районе в августе прошлого года. В церемонии принял участие и президент страны. Сейчас на «Цемиксе» трудятся более 150 человек, в том числе местные жители. Правда, есть одна трудность, мешающая предприятию работать в полную силу.

В руках этих двух человек, по сути, управление всем заводом. С помощью компьютеров они могут регулировать любой параметр на производстве и при необходимости отключать установки.

На предприятии, построенном по системе смарт-плант, все процессы контролируются автоматическими анализаторами. Даже забор проб сырья и готовой продукции. Впрочем, совсем без людей никак. На заводе трудятся более полутора сотен человек, многие из которых – местные.

Азалия Аргинбаева работает на предприятии инженером-химиком. Живет буквально в паре километров от завода, в селе Янгельском. Прежде на работу приходилось ездить в соседний регион – Челябинскую область. Теперь рукой подать до нового места.

Большинство рабочих на смену привозит служебный автобус, который забирает сотрудников с окрестных сел. Артур Ахмедьянов приезжает на производство с Аскарово. Мужчина меньше чем за полгода из помощника дослужился до мастера.

Как молодому специалисту хотелось в этой сфере поработать. Завод мне показался очень перспективным, потому что в районе у нас таких нет. Работаешь и получаешь хорошие деньги. Артур Ахмедьянов, мастер смены завода «Цемикс»

Однако на заводе много людей из других регионов. Главная проблема в том, что профильных специалистов в районе нет. Чтобы восполнить нехватку кадров в дальнейшем, предприятие намерено скооперироваться с республиканскими учебными заведениями.

Мы планируем выращивать собственных специалистов. Мы будет сотрудничать с образовательными учреждениями РБ, организовывать курсы. Думаем, что в основном у нас будут трудиться жители Башкортостана. Жан Го, директор по развитию завода «Цемикс»