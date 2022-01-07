В Уфимском районе открыли новую школу искусств

Пустовавшее здание отремонтировали и передали учебному заведению вместе с необходимым оборудованием.

Новоселье отмечают очередным занятием. Новая обстановка, рассказывает хореограф Анастасия Худякова, и детей мотивирует держать марку. Юные танцоры стали все ходить в форме.

Здесь научат не только танцевать, но и петь. А юным музыкантам будет нелегко выбрать, какой же инструмент освоить. Преподаватели учат игре на гитаре, скрипке, баяне, фортепиано, кубызе и курае. Условия созданы и для маленьких художников. Предусмотрена 8-летняя программа обучения.

Раньше в этом здании тоже находились дети – ребята, которые лишились родителей. Но несколько лет назад детский дом закрыли. Здание пустовало, пока его не передали школе искусств Уфимского района. Год ремонта и 10 миллионов рублей – и вот уже более сотни детей могут заниматься любимым делом.