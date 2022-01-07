В Башкирии воспитанники дома творчества создают елочные игрушки своими руками

Воспитанники дома творчества села Прибельский изготавливают новогодние поделки. Кто-то подарит их родным, а кто-то отправит на конкурс. Главной темой большинства работ стал символ 2022 года – Тигр. Фигурки полосатого хищника дети делают из самого разного материала.

Иголка к иголочке, а точнее – зерно к зернышку. Несколько минут аккуратной работы, и кофейная елочка готова. А всего-то нужны картон для основы, джутовая нить, лента и несколько бусин. Таких хендмейд игрушек ребята делают не по одной штуке.

Можно ее отправить на какой-нибудь конкурс. – Давно ты такие поделки делаешь? – Нет, только сегодня начал. – А кому подаришь эту елочку? – Подарю маме или сестре. Данила Кудряшов

Если говорить о елочных игрушках, то их можно сделать и из бумаги. Это не только дешево, но и оригинально. За пару часов их можно изготовить столько, что хватит украсить всю елку.

Это новогодние игрушки в технике торцевания из гофрированной бумаги наподобие такой. На один такой шар уходит около 15 минут. Константин Новиков

В этом кабинете дети работают с тканью. Ребята постарше уже освоили швейную машинку и создают первые элементы одежды. Младшие пока только начинают познавать мир кройки и шитья, чтобы понять, какими свойствами обладает тот или иной материал. Чтобы в будущем создавать не только костюмы, но и мягкие игрушки.

То есть дети имеют здесь возможность научиться хорошо шить. И все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы мы в результате шили коллекции одежды, которую мы представляем на разных конкурсах разного уровня. Рашида Гимаева, педагог дополнительного образования

В доме творчества занимается более 500 детей. И каждый в Новый год старается сделать как можно больше поделок. Ведь любая вещь, сделанная своими руками, обязательно найдет свое место и к тому же создаст праздничное настроение в доме.

У нас открылось новое объединение «Дизайн». Там у нас более младшие. Мы приглашаем 1-е и 2-е классы – самое начальное звено. Там мы учим основам различных техник из бумаги, используем стразы и в общем все различные материалы. Юлия Щеглова, директор центра детско-юношеского технического творчества с. Прибельский