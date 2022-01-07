В Башкирии воспитанники дома творчества создают елочные игрушки своими руками

Воспитанники дома творчества села Прибельский изготавливают новогодние поделки. Кто-то подарит их родным, а кто-то отправит на конкурс. Главной темой большинства работ стал символ 2022 года – Тигр. Фигурки полосатого хищника дети делают из самого разного материала.
Иголка к иголочке, а точнее – зерно к зернышку. Несколько минут аккуратной работы, и кофейная елочка готова. А всего-то нужны картон для основы, джутовая нить, лента и несколько бусин. Таких хендмейд игрушек ребята делают не по одной штуке.
Если говорить о елочных игрушках, то их можно сделать и из бумаги. Это не только дешево, но и оригинально. За пару часов их можно изготовить столько, что хватит украсить всю елку.
В этом кабинете дети работают с тканью. Ребята постарше уже освоили швейную машинку и создают первые элементы одежды. Младшие пока только начинают познавать мир кройки и шитья, чтобы понять, какими свойствами обладает тот или иной материал. Чтобы в будущем создавать не только костюмы, но и мягкие игрушки.
В доме творчества занимается более 500 детей. И каждый в Новый год старается сделать как можно больше поделок. Ведь любая вещь, сделанная своими руками, обязательно найдет свое место и к тому же создаст праздничное настроение в доме.
Ежегодно в Кармаскалинском районе проходит конкурс поделок, посвященных символу Нового года. Все работы выставляются в доме творчества села Прибельский. Рисунки, изделия из бумаги и картона, вышитые тканью картины и даже мягкие игрушки. Столько тигров в одном месте вы вряд ли еще где-нибудь сможете увидеть.