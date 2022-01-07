В Уфе женские команды провели благотворительный футбольный матч

В Уфе прошел благотворительный матч по футболу между командами «Женский сектор Уфы» и «Мамочки». Участницы мероприятия не раз проводили подобные встречи. Вот и на этот раз удалось собрать два полных состава команд, были даже запасные игроки.

Начали с распределения позиций на площадке. Амплуа выбирали исходя из сильных сторон. Обладательницы скоростных качеств стали нападающими. Самые внимательные ушли в защиту.

Они встретились в матче не ради голов или точных передач. Это история про другое – про помощь тем, кому она особенно нужна. Екатерина Бондаренко решила организовать благотворительный матч. Все собранные средства пойдут на оплату няней для детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в больницах республики.

Есть такой благотворительный фонд, который обеспечивает детей в больницах Башкортостана нянями. И вот если мы хоть одному ребенку обеспечим няню, то это будет помощь. Екатерина Бондаренко, организатор матча

Екатерина Бондаренко – сама мама пятерых детей, двое из которых занимаются футболом. На игру вышли представительницы женского сектора ФК «Уфа» и команда «мамочек».

Иногда бывает больше участников, иногда меньше, но сейчас в связи с таким условиями мы минимальным составом умудрились собрать команду. Мы еще за неделю до турнира в соцсетях призывали всех желающих нас поддержать. Элла Иванова, участница матча

В перерыве между таймами готовится план по взятию ворот соперника. Советы раздают представители группы поддержки.

Здесь как спринтер устаешь. А когда смотрю футбол, соревнования детей, когда на соревнования ходим, то комментирую, а теперь он меня комментирует. Татьяна Султанова, участница матча