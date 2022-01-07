В Уфе женские команды провели благотворительный футбольный матч

В Уфе прошел благотворительный матч по футболу между командами «Женский сектор Уфы» и «Мамочки». Участницы мероприятия не раз проводили подобные встречи. Вот и на этот раз удалось собрать два полных состава команд, были даже запасные игроки.
Начали с распределения позиций на площадке. Амплуа выбирали исходя из сильных сторон. Обладательницы скоростных качеств стали нападающими. Самые внимательные ушли в защиту.
Они встретились в матче не ради голов или точных передач. Это история про другое – про помощь тем, кому она особенно нужна. Екатерина Бондаренко решила организовать благотворительный матч. Все собранные средства пойдут на оплату няней для детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в больницах республики.
Екатерина Бондаренко – сама мама пятерых детей, двое из которых занимаются футболом. На игру вышли представительницы женского сектора ФК «Уфа» и команда «мамочек».
В перерыве между таймами готовится план по взятию ворот соперника. Советы раздают представители группы поддержки.
Участницы матча решили не останавливаться на достигнутом и иногда устраивать подобные мероприятия. Ну а в этой игре со счетом 9:4 победила дружба.