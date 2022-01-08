В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассе

Количество аварий с пострадавшими увеличилось. За сутки произошло 8 ДТП, ранения получили 18 человек. Сегодня в Белебеевском районе столкнулись «Пежо 308» и грузовик марки «Ман». В результате водитель легковушки с супругой и двумя сыновьями в возрасте 5 и 8 лет были госпитализированы. Еще две аварии, в которых, помимо взрослых, пострадали пятеро детей, произошли сегодня в Давлекановском и Белорецком районах.