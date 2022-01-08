В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассе

На трассе Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском и Белорецком районах ввели временное ограничение движения для большегрузного транспорта. В Башкортостане сохраняется сложная дорожная обстановка. Местами наблюдается ухудшение видимости, трассы скользкие.
Количество аварий с пострадавшими увеличилось. За сутки произошло 8 ДТП, ранения получили 18 человек. Сегодня в Белебеевском районе столкнулись «Пежо 308» и грузовик марки «Ман». В результате водитель легковушки с супругой и двумя сыновьями в возрасте 5 и 8 лет были госпитализированы. Еще две аварии, в которых, помимо взрослых, пострадали пятеро детей, произошли сегодня в Давлекановском и Белорецком районах.
Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от дальних поездок.