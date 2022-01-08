Коммунальщики Башкирии в усиленном режиме очищают улицы от снега

Работают в усиленном режиме. Коммунальные службы республики бросили все силы на борьбу со снежной стихией. Только на уборку городов и населенных пунктов региона ночью выехало свыше 450 единиц спецтехники. А в течение всего дня работы продолжились.

Если по заснеженной улице машина пусть и с трудом передвигалась, то небольшое отклонение от маршрута – и седан, как говорят автомобилисты, «на пузе». Таких ситуаций сегодня избежать не получилось, хоть и работали коммунальные службы в усиленном режиме.

Снега выпало немало, и осилить его только лопатами нереально, говорят дворники. Поэтому на подмогу приходит техника. Пока массивные тракторы расчищают большие улицы, этот мини-погрузчик колесит по узким дворам.

Зимой да, вот эта маленькая, маневренная, хорошая. В маленьких дворах можно пролезть там, где не может пролезть большая техника, маленькая пролезет везде. Айнур Гиззатов, оператор погрузчика

Мини-погрузчик и четыре колесных трактора МТЗ. Всего у третьего ЖЭУ пять единиц спецтехники. В очистке дворов от снега сегодня задействовали 16 дворников. Кстати, в непогоду дополнительно привлекают еще уборщиков лестничных площадок и слесарей-сантехников.

В первую очередь входные группы мы очищаем, чтобы люди нормально выходили, дворовые проезды полностью проходим, пешеходные дорожки. Юрий Алексеев, директор ЖЭУ-3 г. Уфы

Второй день в усиленном режиме трудятся и службы, отвечающие за уборку уфимских улиц. Работы по очистке столицы республики от снега не прекращаются даже ночью. К примеру, сегодня на линию вышли порядка 200 единиц спецтехники. Тем временем рабочих рук катастрофически не хватает, говорят представители коммунальных служб. В первую очередь нужны механизаторы и водители.

Темп не сбавляем, планируем максимально все прибрать, увести, подобрать, чтобы к выходу с праздничных новогодних каникул привести город в надлежащий вид, чтобы людям было комфортно не только в сами праздники, но и в первый рабочий день. Руслан Яхиббаев, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Казалось бы, за ночь с завалами на основных улицах коммунальщики должны были справиться. Но к утру Уфа вновь оказалась во власти снежной стихии. На некоторые участки дорог пришлось повторно выводить тяжелую технику. Усложняли задачу при этом и припаркованные на обочинах автомобили.

Работаем в усиленном режиме в две смены, то есть круглые сутки работаем. Обслуживаем мы тротуары, остановочные павильоны, соответственно, дороги общего пользования. Ильнур Тимашев, главный инженер службы по благоустройству Советского района г. Уфы

Днём и ночью трудятся также коммунальщики второго по величине города республики. Сегодня на очистку улиц от снега в Стерлитамаке выехало 95 единиц техники и вышли около 420 дорожных рабочих.

Город Стерлитамак выводит всю имеющуюся технику на улицы города. Сначала мы расчищаем все центральные улицы, мосты, путепроводы, потом уже проезды и частный сектор. Ильдар Гарифуллин, заместитель главы администрации г. Стерлитамака