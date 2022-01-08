Коммунальщики Башкирии в усиленном режиме очищают улицы от снега

Работают в усиленном режиме. Коммунальные службы республики бросили все силы на борьбу со снежной стихией. Только на уборку городов и населенных пунктов региона ночью выехало свыше 450 единиц спецтехники. А в течение всего дня работы продолжились.
Если по заснеженной улице машина пусть и с трудом передвигалась, то небольшое отклонение от маршрута – и седан, как говорят автомобилисты, «на пузе». Таких ситуаций сегодня избежать не получилось, хоть и работали коммунальные службы в усиленном режиме.
Снега выпало немало, и осилить его только лопатами нереально, говорят дворники. Поэтому на подмогу приходит техника. Пока массивные тракторы расчищают большие улицы, этот мини-погрузчик колесит по узким дворам.
Мини-погрузчик и четыре колесных трактора МТЗ. Всего у третьего ЖЭУ пять единиц спецтехники. В очистке дворов от снега сегодня задействовали 16 дворников. Кстати, в непогоду дополнительно привлекают еще уборщиков лестничных площадок и слесарей-сантехников.
Второй день в усиленном режиме трудятся и службы, отвечающие за уборку уфимских улиц. Работы по очистке столицы республики от снега не прекращаются даже ночью. К примеру, сегодня на линию вышли порядка 200 единиц спецтехники. Тем временем рабочих рук катастрофически не хватает, говорят представители коммунальных служб. В первую очередь нужны механизаторы и водители.
Казалось бы, за ночь с завалами на основных улицах коммунальщики должны были справиться. Но к утру Уфа вновь оказалась во власти снежной стихии. На некоторые участки дорог пришлось повторно выводить тяжелую технику. Усложняли задачу при этом и припаркованные на обочинах автомобили.
Днём и ночью трудятся также коммунальщики второго по величине города республики. Сегодня на очистку улиц от снега в Стерлитамаке выехало 95 единиц техники и вышли около 420 дорожных рабочих.
Если говорить в целом по республике, за прошедшую ночь на уборке городов и населенных пунктов от снега и наледи было задействовано 458 единиц техники и 843 дворника. Учитывая погодные условия и объемы выпавших осадков, коммунальные службы в ближайшие дни продолжат работать в усиленном режиме.