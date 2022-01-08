В Башкирии 11 туристов отравились парами хлора: подробности ЧП

В Иглинском районе 11 человек отравились парами хлора в банном комплексе одной из баз отдыха. Пострадавших доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

Это был их последний день пребывания на базе отдыха. Правда, вместо запланированного возвращения домой молодые люди оказались на больничной койке в отделении токсикологии. Причина – отравление парами хлора.

Все вдруг начинаем кашлять, едкий запах хлорки. Мы быстро накинули на себя, что было, и выбежали. Александра

9 человек в обычной палате, еще двоих положили в реанимацию. По словам врачей, угрозы для их жизней нет. Впрочем, само по себе отравление хлором может иметь непредсказуемые последствия.

Ингаляционное отравление хлором в зависимости от тяжести состояния может привести к альвеолярному отеку легких, который в свою очередь может привести к смерти. Зухра Гирфанова, заведующая отделением терапевтической реанимации городской клинической больницы №21

Все пострадавшие оказались туристами из других регионов, которые приехали в республику для катания на лыжах и сноубордах. Они разместились в частном отеле в Иглинском районе, где находились почти неделю.

По словам владельцев, указанная компания уже не первый год проводит новогодние каникулы на этой базе. Правда, до этого все было без происшествий. Молодые люди традиционного заказывают самый крупный коттедж. Кстати, единственный, в котором есть бассейн.

Хлор подаётся в воду автоматически. Как рассказал один из руководителей базы, система работает уже второй год. Очевидно, произошел какой-то сбой. В самом бассейне в этот момент никто не плавал. Люди были в своих номерах, куда также просочись пары едкого вещества. Сразу после жалоб всех отдыхающих временно разместили в других домах, одновременно вызвав скорую помощь.

Незадолго до этого нормально себя чувствовали, вышли на своих ногах. Я еще спросила, может помочь чем-то, таблетки дать. Это производитель должен отвечать, почему автоматика дала сбой. Сания Тухватуллина представитель банного комплекса

После случившегося на место прибыли экстренные службы. Специальная лаборатория МЧС взяла замеры проб хлора в воздухе и воде. Работали представители прокуратуры и Следственного комитета.

В настоящее время опрашиваются руководство и сотрудники банного комплекса. Проводятся экспертные исследования, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Алексей Моисеев, помощник прокурора Иглинского района

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, при участии специалистов МЧС произведены заборы воздуха и воды, которые направлены на исследование, о происшествии проинформировано региональное управление Роспотребнадзора, допрашиваются руководство и работники комплекса, планируется проведение судебной экспертизы оборудования бассейна с целью проверки его исправности и соответствия предъявляемым законом требованиям. Никита Баев, заместитель руководителя Иглинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан