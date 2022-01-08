В Башкирии 11 туристов отравились парами хлора: подробности ЧП

В Иглинском районе 11 человек отравились парами хлора в банном комплексе одной из баз отдыха. Пострадавших доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.
Это был их последний день пребывания на базе отдыха. Правда, вместо запланированного возвращения домой молодые люди оказались на больничной койке в отделении токсикологии. Причина – отравление парами хлора.
9 человек в обычной палате, еще двоих положили в реанимацию. По словам врачей, угрозы для их жизней нет. Впрочем, само по себе отравление хлором может иметь непредсказуемые последствия.
Все пострадавшие оказались туристами из других регионов, которые приехали в республику для катания на лыжах и сноубордах. Они разместились в частном отеле в Иглинском районе, где находились почти неделю.
По словам владельцев, указанная компания уже не первый год проводит новогодние каникулы на этой базе. Правда, до этого все было без происшествий. Молодые люди традиционного заказывают самый крупный коттедж. Кстати, единственный, в котором есть бассейн.
Хлор подаётся в воду автоматически. Как рассказал один из руководителей базы, система работает уже второй год. Очевидно, произошел какой-то сбой. В самом бассейне в этот момент никто не плавал. Люди были в своих номерах, куда также просочись пары едкого вещества. Сразу после жалоб всех отдыхающих временно разместили в других домах, одновременно вызвав скорую помощь.
После случившегося на место прибыли экстренные службы. Специальная лаборатория МЧС взяла замеры проб хлора в воздухе и воде. Работали представители прокуратуры и Следственного комитета.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Владельцы банного комплекса активно сотрудничают со следствием и готовы оказать пострадавшим любую помощь. Состояние пациентов медики оценили как средне-тяжелое и удовлетворительное. Какое-то время они пробудут под наблюдением врачей, чтобы исключить появления вторичных осложнений. Как бы то ни было, этот отдых для них уже останется незабываемым.