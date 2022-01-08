В Уфе проверили, как соблюдаются антиковидные правила в праздники

В Уфе сегодня прошли антиковидные рейды. Инспекторы из числа сотрудников администраций проверяли учреждения торговли и услуг на соблюдение противоэпидемических мер.

Главное, конечно, замеряют ли сотрудники заведений на входе температуру, контролируют ли наличие масок и QR-кодов. Несмотря на то, что праздничная неделя еще не кончилось, ни о каком послаблении речи не идет.