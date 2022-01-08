В Башкирии расширят программу «Сертификат дошкольника»

Когда узнали, что есть такая программа, что можно ходить в коммерческий садик по цене муниципального, естественно, ей воспользовался. Это очень хорошее подспорье для многодетных. Средства всегда есть куда направить. На те же развлечения для детей. Средства никогда лишними не бывают.

Дмитрий Делижанов, многодетный отец