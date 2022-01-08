В Башкирии расширят программу «Сертификат дошкольника»

В Башкортостане в этом году расширят программу «Сертификат дошкольника», которая позволяет водить ребенка в частный детский сад и платить как за муниципальный.  Проект стал успешным. На первом этапе в Стерлитамаке выдали около 200 сертификатов, а к осени количество увеличилось в 10 раз. Радий Хабиров поручил расширять географию.

В многодетной семье Делижановых два сертификата дошкольника. Старшие дочери посещают частный детский сад, но родители платят как за муниципальный. По словам главы семейства, экономия существенная.

Когда узнали, что есть такая программа, что можно ходить в коммерческий садик по цене муниципального, естественно, ей воспользовался. Это очень хорошее подспорье для многодетных. Средства всегда есть куда направить. На те же развлечения для детей. Средства никогда лишними не бывают.

Дмитрий Делижанов, многодетный отец 
Фото №1 - В Башкирии расширят программу «Сертификат дошкольника»

Сертификат дошкольника – это пилотный проект, который рассчитан на малышей в возрасте от двух месяцев до трёх лет и даёт право родителям детей без места в муниципальном детсаду получить его в частном. Коммерческие дошкольные учреждения получают финансирование в сумме 6 000 рублей в месяц на ребенка из республиканского и местного бюджетов. 

Мы получили грант по проекту «Демография», благодаря которому смогли оснастить и создать такое количество мест. А вот возможность водить по муниципальной, а не коммерческой цене возникла только благодаря программе «Сертификат дошкольника», благодаря которому мы получаем из государственного бюджета субсидию на возмещение затрат.

Лариса Габидуллина, руководитель сети частных детских садов

В прошлом году глава Башкортостана высоко оценил эффективность программы и поручил расширить ее географию. Радий Хабиров сообщил, что количество сертификатов увеличат до четырех тысяч.

БАШКОРТТАР-БСТ

Количество садиков с 11 в 2015 году увеличилось до 45, и вот уже 5-6 дошкольных учреждений участвуют в программе и готовы выйти на процедуру лицензирования и заходить в этот проект. Наш проект был одобрен на самом высоком уровне и был признан одним из лучших социальных практик среди регионов России.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Для республики это тоже большая экономия. В республиканском бюджете на 2022 год на эти цели заложено порядка 140 миллионов рублей.

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