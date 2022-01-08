В Башкирии расширят программу «Сертификат дошкольника»

В Башкортостане в этом году расширят программу «Сертификат дошкольника», которая позволяет водить ребенка в частный детский сад и платить как за муниципальный. Проект стал успешным. На первом этапе в Стерлитамаке выдали около 200 сертификатов, а к осени количество увеличилось в 10 раз. Радий Хабиров поручил расширять географию.
В многодетной семье Делижановых два сертификата дошкольника. Старшие дочери посещают частный детский сад, но родители платят как за муниципальный. По словам главы семейства, экономия существенная.
Сертификат дошкольника – это пилотный проект, который рассчитан на малышей в возрасте от двух месяцев до трёх лет и даёт право родителям детей без места в муниципальном детсаду получить его в частном. Коммерческие дошкольные учреждения получают финансирование в сумме 6 000 рублей в месяц на ребенка из республиканского и местного бюджетов.
В прошлом году глава Башкортостана высоко оценил эффективность программы и поручил расширить ее географию. Радий Хабиров сообщил, что количество сертификатов увеличат до четырех тысяч.
Для республики это тоже большая экономия. В республиканском бюджете на 2022 год на эти цели заложено порядка 140 миллионов рублей.