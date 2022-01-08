В Уфе в БГМУ действует «зимняя школа» для иностранных студентов

Иностранные студенты Башкирского медицинского университета даже в праздничные дни занимаются практической работой. В стенах вуза работает «зимняя школа» для тех, кто не уехал на родину. Лаборатория открыта для зарубежных студентов все выходные. Динара Таймасханова продолжит тему.
Эли Бемон приехал учиться в башкирский вуз из Республики Конго. Полгода молодой человек занимался в языковой школе Ростова-на-Дону, далее по направлению оказался в Уфе. Сейчас уже неплохо владеет русским и даже привык к местному климату.
Есть студенты, которые с момента поступления в университет еще ни разу не были на родине. Лаборатория вуза даже в праздники не пустует: все, кто остался в университетском кампусе, оттачивают мастерство. Делают операции, разрабатывают новые препараты. Студент из Египта Керлус Бартос пошел по стопам старшего брата, который работает в Каире врачом.
В столичном Медуниверситете обучаются порядка 3 тысяч иностранных студентов из более чем 55 стран мира. Каникулярные школы в стенах вуза открыты и зимой, и летом. Каждый раз выбирается разное направление для студентов, по клиническим отраслям, школа анатомии или языковые курсы. Иностранцев, по сути, обучают по их желанию круглый год. Они не просто должны стать профессионалами, но и презентовать башкирский вуз за рубежом.