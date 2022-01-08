В Уфе в БГМУ действует «зимняя школа» для иностранных студентов

Иностранные студенты Башкирского медицинского университета даже в праздничные дни занимаются практической работой. В стенах вуза работает «зимняя школа» для тех, кто не уехал на родину. Лаборатория открыта для зарубежных студентов все выходные. Динара Таймасханова продолжит тему.

Эли Бемон приехал учиться в башкирский вуз из Республики Конго. Полгода молодой человек занимался в языковой школе Ростова-на-Дону, далее по направлению оказался в Уфе. Сейчас уже неплохо владеет русским и даже привык к местному климату.

Есть студенты, которые с момента поступления в университет еще ни разу не были на родине. Лаборатория вуза даже в праздники не пустует: все, кто остался в университетском кампусе, оттачивают мастерство. Делают операции, разрабатывают новые препараты. Студент из Египта Керлус Бартос пошел по стопам старшего брата, который работает в Каире врачом.