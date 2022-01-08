Тамара Тансыккужина исполнила мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Тамара Тансыккужина исполнила мечту детей из многодетной семьи в Калтасинском районе. Депутат Госсобрания и семикратная чемпионка мира по шашкам помогла поверить в чудо 4-летней Кате и 7-летнему Ринасу.

В большой семье Беловых растет и 2-летняя Аня. Тамара Тансыккужина вручила всем детям подарки и связалась с местным отделом МВД. Они организовали для ребят специальную экскурсию. Мечта будущего полицейского исполнилась: на один день Ринас стал почти полноправным сотрудником ДПС в звании лейтенанта, получил форму и прокатился на служебной машине. А вот Катя загадала поездку на лошади.

Фото №1 - Тамара Тансыккужина исполнила мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Я ценю каждое слово, которое сказано нашей семье. Ваша энергия дает силы справляться с любой ситуацией, вы своими пожеланиями приводите в тонус и даете раскрыть крылья жизни в полной мере. Благодарю вас за это. В такие моменты начинаешь верить в чудеса.

Людмила Белова, многодетная мама

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит уже 4 года. За это время было исполнено около 22 тысяч пожеланий детей.

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