Тамара Тансыккужина исполнила мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Тамара Тансыккужина исполнила мечту детей из многодетной семьи в Калтасинском районе. Депутат Госсобрания и семикратная чемпионка мира по шашкам помогла поверить в чудо 4-летней Кате и 7-летнему Ринасу.

В большой семье Беловых растет и 2-летняя Аня. Тамара Тансыккужина вручила всем детям подарки и связалась с местным отделом МВД. Они организовали для ребят специальную экскурсию. Мечта будущего полицейского исполнилась: на один день Ринас стал почти полноправным сотрудником ДПС в звании лейтенанта, получил форму и прокатился на служебной машине. А вот Катя загадала поездку на лошади.