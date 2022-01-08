В Белорецке прошел гастрофестиваль «Кухни народов Башкортостана»

Мастер-классы, выставка и дегустация. В Белорецке прошел первый гастрономический фестиваль «Кухни народов Башкортостана».
Участники демонстрировали горожанам технологию приготовления башкирских, русских, армянских, грузинских и узбекских национальных блюд. Желающих учили коптить рыбу, готовить плов и, что особенно актуально в праздничные дни, – безалкогольный глинтвейн. Погода выдалась морозной, зрители могли сразу же отведать теплый напиток, чтобы согреться.
Своими секретами делились представители разных диаспор. Организаторы намерены сделать фестиваль ежегодным, причем расширив масштабы и приглашая на мастер-классы поваров из других районов Башкортостана.