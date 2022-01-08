В Башкирии прошли автогонки «Зимний старт – 2022»

Рёв моторов и резкие повороты. В Иглинском районе прошли автогонки «Зимний старт – 2022». В соревнованиях приняли участие 36 экипажей любителей автомобильного спорта.

Уфимец Александр Габидуллин занимается автомобильным спортом уже 10 лет. Гонки он совмещает с профессиональной деятельностью – работает автомехаником, ремонтирует и тюнингует машины. В подобных соревнованиях Александр участвовал неоднократно, есть у него в активе и немало побед. Поэтому к зимним гонкам спортсмен готов – закрыл низ мотора, чтобы туда не попадал снег.

Это общее мероприятие, встреча друзей, объединенных общими интересами. Естественно, хочется показать себя, что я могу на данном автомобиле в переднем приводе, получить удовольствие. Александр Габидуллин, участник соревнований

Подобных соревнований в России проводится не так много, поэтому поучаствовать в гонке приехали и жители других регионов. Вячеслав Маняхин из Оренбурга не ставит перед собой цели победить и не рвётся на пьедестал. Для него важно получить эмоции и пообщаться с такими же любителями автоспорта, как и он сам.

Мой автомобиль – даже не зимний и не дрифтовый, а драговый в первую очередь. С драгом в Оренбурге всё грустно, пришлось переквалифицировать его, чтобы машина не гнила в гараже. Вячеслав Маняхин, участник соревнований

Машина должна быть особым образом подготовлена под регламент соревнований. Гонки проходили в трёх зачётных классах: переднем, заднем и полном приводах.

У меня под капотом турбомотор. Подвеска, сделанная под дрифт, спортивные сиденья, спортивные ремни, под регламент соревнований подготовлена машина. Денис Миннибаев, участник соревнований

Трасса для всех участников гонки состояла из двух кругов. Длина первого – 1100 метров, второй был короче – всего 450 метров.

Данное мероприятие посвящено прежде всего тому, что в ближайшем будущем у нас появится комплекс для занятий автоспортом. Раньше такое проводилось, но оно носило несистемный характер. У нас много спортсменов-автолюбителей, которые хотят показать себя и испытать железных коней. Рустям Исхаков, директор ООО «Управляющая компания «Рустал»

Появилась идея, к нам вышли с таким предложением, мы решили поддержать, зарегистрировались много участников, этого не ожидали. Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района