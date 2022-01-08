В Башкирии прошли автогонки «Зимний старт – 2022»

Рёв моторов и резкие повороты. В Иглинском районе прошли автогонки «Зимний старт – 2022». В соревнованиях приняли участие 36 экипажей любителей автомобильного спорта.
Уфимец Александр Габидуллин занимается автомобильным спортом уже 10 лет. Гонки он совмещает с профессиональной деятельностью – работает автомехаником, ремонтирует и тюнингует машины. В подобных соревнованиях Александр участвовал неоднократно, есть у него в активе и немало побед. Поэтому к зимним гонкам спортсмен готов – закрыл низ мотора, чтобы туда не попадал снег.
Подобных соревнований в России проводится не так много, поэтому поучаствовать в гонке приехали и жители других регионов. Вячеслав Маняхин из Оренбурга не ставит перед собой цели победить и не рвётся на пьедестал. Для него важно получить эмоции и пообщаться с такими же любителями автоспорта, как и он сам.
Машина должна быть особым образом подготовлена под регламент соревнований. Гонки проходили в трёх зачётных классах: переднем, заднем и полном приводах.
Трасса для всех участников гонки состояла из двух кругов. Длина первого – 1100 метров, второй был короче – всего 450 метров.
Автодром, на котором проводились соревнования, временный, и он впервые принимал подобные гонки. Однако организаторы планируют в ближайшем времени сделать полноценную площадку для занятий автоспортом.