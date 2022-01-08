В Уфе прошел финал соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья»

В Уфе прошли сразу два мероприятия в рамках декады спорта и здоровья. До финала соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» среди районов города добрались сильнейшие команды. Ранее участники прошли отборочный этап состязаний.
Теперь им предстояло пройти различные задания, среди которых – катание на тюбингах, ведение мяча змейкой и хоккей с мячом на снегу. Победители финалов выступят на республиканском этапе спортивного фестиваля.
Среди школьных команд организаторы праздника провели «День батыров». В конкурсе выявляли самых сильных, ловких и смелых. Ребята перетягивали канат, кидали валенки и не только.