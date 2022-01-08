В Уфе прошел финал соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья»

Мы участвуем уже второй год. Сначала в школе проходили соревнования, потом на район выезжали и вышли на республику. В этом году решили попробовать также. Нас ребята поддержали. Папа и сын участвуют. Позитивно, ярко и весело.

Ильсияр Верещак, участница соревнований