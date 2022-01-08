В Уфе прошел финал соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья»

В Уфе прошли сразу два мероприятия в рамках декады спорта и здоровья. До финала соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» среди районов города добрались сильнейшие команды. Ранее участники прошли отборочный этап состязаний.

Теперь им предстояло пройти различные задания, среди которых – катание на тюбингах, ведение мяча змейкой и хоккей с мячом на снегу. Победители финалов выступят на республиканском этапе спортивного фестиваля.

Мы участвуем уже второй год. Сначала в школе проходили соревнования, потом на район выезжали и вышли на республику. В этом году решили попробовать также. Нас ребята поддержали. Папа и сын участвуют. Позитивно, ярко и весело.

Ильсияр Верещак, участница соревнований
Фото №1 - В Уфе прошел финал соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья»

Среди школьных команд организаторы праздника провели «День батыров». В конкурсе выявляли самых сильных, ловких и смелых. Ребята перетягивали канат, кидали валенки и не только.

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