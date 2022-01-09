Жительница Башкирии перевела аферистке 250 тысяч рублей
Жительница Зианчуринского района Башкирии обратилась в отделение полиции и рассказала, что лишилась крупной денежной суммы, поверив лже-сотруднице банка.
Женщина обратилась в Отдел МВД России по Зианчуринскому району и рассказала полицейским, что на её телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником банка. Лже-сотрудница банка под предлогом оформления кредита на имя заявительницы убедила её оформить новый кредит и перевести денежные средства в размере около 250 тысяч рублей на специальный счёт.
пресс-служба МВД РБ
Доверчивая женщина сделала под диктовку все, что ей сказала лже-сотрудница банка. Поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.
Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства инцидента, а также разыскивают преступницу.