Жительница Башкирии перевела аферистке 250 тысяч рублей

Жительница Зианчуринского района Башкирии обратилась в отделение полиции и рассказала, что лишилась крупной денежной суммы, поверив лже-сотруднице банка.

Фото №1 - Жительница Башкирии перевела аферистке 250 тысяч рублей

Женщина обратилась в Отдел МВД России по Зианчуринскому району и рассказала полицейским, что на её телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником банка. Лже-сотрудница банка под предлогом оформления кредита на имя заявительницы убедила её оформить новый кредит и перевести денежные средства в размере около 250 тысяч рублей на специальный счёт.

пресс-служба МВД РБ

Доверчивая женщина сделала под диктовку все, что ей сказала лже-сотрудница банка. Поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства инцидента, а также разыскивают преступницу.

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