Жительница Башкирии перевела аферистке 250 тысяч рублей

Женщина обратилась в Отдел МВД России по Зианчуринскому району и рассказала полицейским, что на её телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником банка. Лже-сотрудница банка под предлогом оформления кредита на имя заявительницы убедила её оформить новый кредит и перевести денежные средства в размере около 250 тысяч рублей на специальный счёт.

пресс-служба МВД РБ