Житель Стерлитамака потерял 1,6 миллиона рублей при попытке заработать

Житель Стерлитамака потерял 1,6 миллиона рублей при попытке заработать на финансовом рынке. Он обратился в полицию, где рассказал, что ему позвонил незнакомый мужчина с предложением умножить капитал на покупке и продаже активов.

Фото №1 - Житель Стерлитамака потерял 1,6 миллиона рублей при попытке заработать

Пострадавший перевел на счет мошенника около 1,6 миллиона рублей. Правда, вместо обещанного умножения богатства он лишился всех накоплений. Сейчас по данному факту ведется проверка.

Недавно подобный случай произошел в Уфе. Женщина перевела мошенникам около 100 тысяч рублей.

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