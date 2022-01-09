Житель Стерлитамака потерял 1,6 миллиона рублей при попытке заработать на финансовом рынке. Он обратился в полицию, где рассказал, что ему позвонил незнакомый мужчина с предложением умножить капитал на покупке и продаже активов.
Пострадавший перевел на счет мошенника около 1,6 миллиона рублей. Правда, вместо обещанного умножения богатства он лишился всех накоплений. Сейчас по данному факту ведется проверка.
Недавно подобный случай произошел в Уфе. Женщина перевела мошенникам около 100 тысяч рублей.