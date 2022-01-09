Стало известно сколько средств выделят регионам на ремонт школ

Правительство России выделило из бюджета 91,6 миллиардов рублей на ремонт и оснащение школ в регионах. Сообщается, что на эти деньги обновят около 2 тысяч учебных заведений.

Из этих денег в 2022 году Башкирия получит 2,94 миллиарда рублей, а в 2023 году 1,13 миллиардов рублей. Их будут использовать для софинансирования ремонта общеобразовательных организаций. Сообщается, что при обновлении учтут пожелания школьников и родительского комитета.