В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса

COVID-19 по-прежнему выявляется в разных уголках России. За последние сутки зафиксировали 16 246 новых случаев заболевания.
Согласно официальным федеральным данным, с начала пандемии на девятое января в стране выявили 10 650 849 фактов коронавируса. При этом выписано всего 9 686 912 пациентов, в том числе 20 751 – за последние сутки.
Но не перестает расти и число погибших от COVID-19. За сутки списки жертв пополнили 763 пациента. Всего в РФ за период пандемии зарегистрировали 316 163 смертей от Covid-19.