В России растет заболеваемость коронавирусом среди детей

В России наибольшее распространение коронавируса наблюдается среди детей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Татьяну Руженцову.