В России растет заболеваемость коронавирусом среди детей

В России наибольшее распространение коронавируса наблюдается среди детей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Татьяну Руженцову.
По словам эксперта, дети до 17 лет владеют низким уровнем иммунитета к коронавирусу. Среди заболевших фиксируется тяжелое течение болезни. При этом коронавирус среди детей проявляется по-разному.
Эксперты отмечают, что у заболевших детей проявляется необычный симптом – «ковидные пальцы». Он крайне похож на обычное обморожение. Тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят дети до года и подростки.