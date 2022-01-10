В Уфе на автомобиль рухнуло дерево

Накануне, 9 января, жительница Уфы столкнулась с неприятным происшествием. На её автомобиль упало дерево.
Как сообщила пострадавшая изданию «Мой Башкортостан», её машина была припаркована у дома, когда на неё упало дерево. Женщина сразу обратилась за помощью к коммунальным службам, отметив, что дерево было очень старым и уже не живым.
Сотрудники коммунальных служб лишь спилили ветки у упавшего дерева, а вот убирать ствол с машины пришлось самой уфимке с помощью крана, который женщина вызвала за свой счёт. При этом машина пострадала очень сильно – восстановлению она не подлежит. Почему старое и опасное дерево не спилили заранее остаётся загадкой.