В Уфе на автомобиль рухнуло дерево

Накануне, 9 января, жительница Уфы столкнулась с неприятным происшествием. На её автомобиль упало дерево.

Как сообщила пострадавшая изданию «Мой Башкортостан», её машина была припаркована у дома, когда на неё упало дерево. Женщина сразу обратилась за помощью к коммунальным службам, отметив, что дерево было очень старым и уже не живым.