В Иглинском районе прошел открытый турнир по боксу среди юношей

В состязаниях приняли участие боксёры из разных районов Башкирии. Всего в нескольких возрастных категориях соревновались 54 участника. Также в выходные дни в районе проходят соревнования по греко-римской борьбе, дзюдо и мини-футболу. За новогодние каникулы молодые спортсмены смогли также побороться за первенство по волейболу и плаванию.

Хотелось бы пожелать удачи ребятам, чтобы они попали в сборную Башкирии. Совсем скоро будут российские соревнования, отбор в сборную Башкирии.

Рим Башаров, главный тренер Федерации бокса Республики Башкортостан 

Главный тренер Федерации бокса Башкирии Рим Башаров отметил иглинских спортсменов. Один из них, например, Егор Шумихин. Он занимается боксом более пяти лет. В дальнейшем мальчик хочет поступить на службу в спецназ. А Данил Быстров мечтает стать олимпийским чемпионом.

Занимаюсь боксом семь лет, моего тренера зовут Анатолий Филипович Шампаров. Меня привели на тренировки родители. Бокс помогает быть здоровым, физическую силу дает. Сегодня я боксировал с нокаутом в первом раунде.

Данил Быстров, воспитанник ДЮСШ по боксу с. Иглино
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