В Иглинском районе прошел открытый турнир по боксу среди юношей

В состязаниях приняли участие боксёры из разных районов Башкирии. Всего в нескольких возрастных категориях соревновались 54 участника. Также в выходные дни в районе проходят соревнования по греко-римской борьбе, дзюдо и мини-футболу. За новогодние каникулы молодые спортсмены смогли также побороться за первенство по волейболу и плаванию.