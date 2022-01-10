В селе Башкирии появилась система видеонаблюдения

Камеры установили в наиболее оживленных местах райцентра. На это ушло более 400 тысяч рублей. Сигнал с камер поступает одновременно в районный отдел полиции и единую дежурно-диспетчерскую службу.

Кроме того, в Верхних Кигах на наиболее сложных участках дорог установили 20 светильников на солнечных батареях. Они могут работать как постоянно, так и по датчикам движения. Срок работы – не менее 50 тысяч часов.