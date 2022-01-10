В Уфе назначили нового начальника ГИБДД

В Уфе был назначен новый начальник ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ведомства.
Начальником ГИБДД Уфы стал 40-летний майор полиции Равиль Бикбулатов. Сотрудник родился в Чишминском районе, а свою службу в правоохранительных органах начал ещё в 1998 году. В частности, сотрудником Госавтоинспекции Равиль Бикбулатов стал в 2003 году.
Ранее новый начальник ГИБДД столицы служил старшим госинспектором дорожного надзора. До момента своего назначения занимал должность заместителя командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ.
Фото: ГИБДД по РБ.