В Уфе назначили нового начальника ГИБДД

В Уфе был назначен новый начальник ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

Начальником ГИБДД Уфы стал 40-летний майор полиции Равиль Бикбулатов. Сотрудник родился в Чишминском районе, а свою службу в правоохранительных органах начал ещё в 1998 году. В частности, сотрудником Госавтоинспекции Равиль Бикбулатов стал в 2003 году.