Юрий Шевчук снял фильм и музыкальный клип в Уфе

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук снял фильм и музыкальный клип в родной Уфе. Увидеть отснятый материал смогут не все.

В качестве бонуса группа ДДТ для всех партнеров крауд-кампании выпустила фильм «Творчество в пустоте». Его смогут посмотреть только те поклонники, которые приобрели лот с альбомом в цифровом формате, на СD, MC или LP. В фильме музыканты подробно рассказали, как записывали 21 альбом в напряженной ситуации из-за коронавируса и ограничений.

В кадрах из Уфы Юрий Шевчук рассказал о своих детских воспоминаниях, раннем творчестве и прошлом. Напомним, альбом был выпущен благодаря краудфандинговой поддержке поклонников. В октябре 2021 года группа открыла сбор средств на создание новой пластинки. Музыкантам удалось собрать 23 млн рублей чуть больше чем за 3 месяца.