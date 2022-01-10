В Башкирии за сутки выявили 209 заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные по заболевшим в регионах России.

Фото №1 - В Башкирии за сутки выявили 209 заболевших коронавирусом

Так, в Башкирии за последние сутки выявили 209 заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 124 046. С выздоровлением выписали 303 человека (114 727), скончались – 13 (4513). Известно, что в стационарах находятся 77 пациентов, из которых 17 в тяжелом состоянии.

В России за сутки коронавирус выявили у 15 830 пациентов (10 666 679), выздоровели – 19 890 (9 706 802), скончались – 741 (316 904).

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