В Башкирии за сутки выявили 209 заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные по заболевшим в регионах России.
Так, в Башкирии за последние сутки выявили 209 заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 124 046. С выздоровлением выписали 303 человека (114 727), скончались – 13 (4513). Известно, что в стационарах находятся 77 пациентов, из которых 17 в тяжелом состоянии.
В России за сутки коронавирус выявили у 15 830 пациентов (10 666 679), выздоровели – 19 890 (9 706 802), скончались – 741 (316 904).