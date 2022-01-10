В Башкортостане с 11 января стартуют антиковидные проверки в учреждениях

Сергей Николаевич, я даю вам две недели, спокойно проговорите со своими коллегами, и либо на оперативке, либо на президиуме правительства доложите, какие меры Уфа принимает для повышения зарплаты. Это такой процесс, там не только зарплата. Надо посмотреть, чем вы будете завлекать механизаторов. Это всё-таки тяжелая работа. Где-то общежитие, где-то жилье предоставить, зарплату повысить, обучение. Нужно здесь комплексно поработать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан