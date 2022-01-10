В Башкортостане с 11 января стартуют антиковидные проверки в учреждениях

С 11 января в Башкортостане возобновятся проверки антиковидного режима в фитнес-центрах, спортивных и культурных объектах, торговых центрах и на транспорте. Такое поручение дал Глава Башкортостана в ходе оперативного совещания в правительстве. Решение принято по рекомендации главного санитарного врача.
Хотя показатели заболеваемости и смертности от коронавируса снижаются, борьба ещё не закончена, отметил Радий Хабиров. Также он дал поручение министру образования и науки Айбулату Хажину подготовить школы, чтобы принять учеников после новогодних каникул. Учёба начнётся в следующий понедельник, 17 января.
10 миллиардов рублей необходимо для покупки новой коммунальной техники, из них почти половина – потребность Уфы. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев. Остро стоит вопрос нехватки малогабаритных машин для очистки тротуаров. В текущем году республика выделит порядка 1,5 миллиардов рублей на обновление коммунального автопарка. Но проблему не решить без устранения дефицита кадров. Дворники, дорожные рабочие и механизаторы увольняются из-за низкой заработной платы. Радий Хабиров дал мэру Уфы Сергею Грекову две недели, чтобы предложить решение.