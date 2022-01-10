В Башкортостане с 11 января стартуют антиковидные проверки в учреждениях

С 11 января в Башкортостане возобновятся проверки антиковидного режима в фитнес-центрах, спортивных и культурных объектах, торговых центрах и на транспорте. Такое поручение дал Глава Башкортостана в ходе оперативного совещания в правительстве. Решение принято по рекомендации главного санитарного врача.

Хотя показатели заболеваемости и смертности от коронавируса снижаются, борьба ещё не закончена, отметил Радий Хабиров. Также он дал поручение министру образования и науки Айбулату Хажину подготовить школы, чтобы принять учеников после новогодних каникул. Учёба начнётся в следующий понедельник, 17 января.

Надо очень серьезно подготовиться. Надо провести дезинфекцию тех помещений, подготовить медицинских инспекторов в школах, провести собрания с родителями на предмет того, что если ребенок болеет, то нужно обращаться в больницу и не пускать детей в школу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

10 миллиардов рублей необходимо для покупки новой коммунальной техники, из них почти половина – потребность Уфы. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев. Остро стоит вопрос нехватки малогабаритных машин для очистки тротуаров. В текущем году республика выделит порядка 1,5 миллиардов рублей на обновление коммунального автопарка. Но проблему не решить без устранения дефицита кадров. Дворники, дорожные рабочие и механизаторы увольняются из-за низкой заработной платы. Радий Хабиров дал мэру Уфы Сергею Грекову две недели, чтобы предложить решение.

По нормативу численность работников по содержанию улично-дорожной сети должна составлять 7302 человека. А по штату в Уфе предусмотрено всего 2434 человека, причем фактически работает 1638 человек или 67 процентов от штатной численности.

Алан Марзаев, и.о. министра ЖКХ Республики Башкортостан

Сергей Николаевич, я даю вам две недели, спокойно проговорите со своими коллегами, и либо на оперативке, либо на президиуме правительства доложите, какие меры Уфа принимает для повышения зарплаты. Это такой процесс, там не только зарплата. Надо посмотреть, чем вы будете завлекать механизаторов. Это всё-таки тяжелая работа. Где-то общежитие, где-то жилье предоставить, зарплату повысить, обучение. Нужно здесь комплексно поработать.    

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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