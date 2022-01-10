Жительница Башкирии шьет на заказ национальные костюмы

Хобби, приносящее доход. Жительница села Бижбуляк Ирина Аглеева стала самой известной мастерицей в округе. Женщина изготавливает национальные костюмы для творческих коллективов, шьёт платья, куртки и плащи на заказ для всех желающих. Клиентская база растёт, при этом каждое изделие получается индивидуальным, так как выполнено в единственном экземпляре.
В своей мастерской Ирина Аглеева порой проводит по шесть часов в день. Любовь к шитью мастерице привили мама и бабушка. И вот уже 30 лет хобби приносит ей доход. За это время изменились не только объемы работы, но и методы. На выручку пришли современные технологии.
Но без ручного труда совсем не обойтись. Приходится включать фантазию, чтобы создать уникальные эскизы.
Узоры и вышивка повторяются разве что на национальных костюмах. Местные ансамбли – постоянные клиенты мастерицы. И тут ее работы не только радуют артистов и зрителей. Орнаменты несут в себе многовековую историю и культуру народов, проживающих в Бижбулякском районе.
Арина Аглеева не только шьёт, но и учит любимому ремеслу детей и взрослых. Руководит клубом «Булавка» в Доме культуры. А бижбулякские наряды расходятся не только по Башкортостану, заказы были даже из Италии. Бабушка мастерицы была ведуньей, отчасти её дар перешёл и к внучке. Говорит, что если на изделии вышьет аиста, то в семье, заказавшей платье, рождается ребенок.