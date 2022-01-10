Жительница Башкирии шьет на заказ национальные костюмы

Хобби, приносящее доход. Жительница села Бижбуляк Ирина Аглеева стала самой известной мастерицей в округе. Женщина изготавливает национальные костюмы для творческих коллективов, шьёт платья, куртки и плащи на заказ для всех желающих. Клиентская база растёт, при этом каждое изделие получается индивидуальным, так как выполнено в единственном экземпляре.

В своей мастерской Ирина Аглеева порой проводит по шесть часов в день. Любовь к шитью мастерице привили мама и бабушка. И вот уже 30 лет хобби приносит ей доход. За это время изменились не только объемы работы, но и методы. На выручку пришли современные технологии.

Руками тоже, конечно, можно вышивать, но этой займёт много времени и сил. На машинке я вышью за 15-20 минут, вручную та же самая работа займет два-три дня. Ирина Аглеева, жительница с. Бижбуляк

Но без ручного труда совсем не обойтись. Приходится включать фантазию, чтобы создать уникальные эскизы.

Сначала я ее создаю на компьютере, потом переношу на машинку. Вышиваются вот такие варежки. Ирина Аглеева, жительница с. Бижбуляк

Узоры и вышивка повторяются разве что на национальных костюмах. Местные ансамбли – постоянные клиенты мастерицы. И тут ее работы не только радуют артистов и зрителей. Орнаменты несут в себе многовековую историю и культуру народов, проживающих в Бижбулякском районе.

Мы показываем, знакомим детей, обучающихся в наших школах, наших гостей, которые приезжают в район, с вышивкой разных народов. Очень приятно наблюдать, как люди восхищаются этими работами. Елена Арефьева, начальник отдела культуры администрации Бижбулякского района