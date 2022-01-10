Борьба с COVID-19: что произошло за длинные выходные в Башкирии

В 2022 год Башкирия вошла в условиях угрозы распространения коронавируса. Хотя эпидемиологическая ситуация стала стабильной, эксперты заявляют, что расслабляться ещё рано. Врач Зубовского ковид-госпиталя рассказал, что пережила республика за праздничные выходные, и что ждет Башкирию в 2022 году.
Более 2 тысяч жителей Башкирии заразились коронавирусом за прошедшие новогодние каникулы. В том числе 6 января COVID-19 подтвердился у 9 представителей ХК «Салават Юлаев», а также у башкирского биатлониста и лидера российской сборной Эдуарда Латыпова. 9 января стало известно уже о 26 зараженных ковидом в ХК «Салават Юлаев». Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 123,8 тысячи случаев COVID-19.
Суточный прирост зараженных за 10 дней снизился с 260 до 214 случаев. Число активных пациентов с ковидом уменьшилось с конца декабря на тысячу и составляет сейчас 5000 человек. При этом вдвое стало меньше госпитализированных - 160 пациентов в конце 2021 года и 77 пациентов - на 9 января 2022-го. Количество тяжелых больных снизилось с 45 до 19 человек. По данным Управления Роспотребнадзора, спад заболеваемости идет среди всех возрастных групп. В регионе развёрнуто 1 715 инфекционных коек. Выздоровели более 114,4 тысячи зараженных.
За 10 дней нового года в Башкирии от коронавируса умерли более 90 человек. Это в 9 раз больше, чем за тот же период 2021 года. Общее число жертв инфекции в республике достигло 4 500 человек. Больше всего смертей от ковида зафиксировано 1 января 2022 года – 16 погибших за сутки, меньше всего 4 января – 4 человека. 3 946 — это жители старше 60 лет.
Ситуация с коронавирусом стабильная, но оснований для снятия ограничений нет, заявил 5 января Глава Башкирии Радий Хабиров на первом в новом году заседании оперштаба по недопущению распространения ковида. Он также отметил, что рано или поздно в республику придет обнаруженный в России омикрон-штамм и «мы должны быть к этому готовы». 4 января Роспотребнадзор не подтвердил информацию об обнаруженном «омикроне» у прибывших в Уфу туристов из Танзании.
Также Глава Башкирии поручил ускорить темпы строительства инфекционных центров в Туймазах и Сибае. Он подчеркнул, что 25 тысяч человек получили квалифицированную медпомощь, по сути, в европейских условиях в Зубовском и Стерлитамакском COVID-госпиталях. Поэтому новые госпитали в Туймазах и Сибае должны построить в срок. Перед Новым годом Радий Хабиров побывал в инфекционном центре в Зубово.
Вакцинированные переносят COVID-19 намного легче, сообщил врач-инфекционист Зубовского госпиталя Рузиль Галиев и призвал всех вакцинироваться. Пока в Башкирии полностью привились от ковида 2,073 млн человек, при плане в 2,4 млн. Ревакцинированы почти 212 тысяч жителей. Среди них — 90-летний житель Благоварского района Рашид Гафаров.
«Впереди будет ещё тяжело, я не думаю, что вирус будет отступать, еще будет бушевать «омикрон», - предупредил также врач Рузиль Галиев, отметив, что «2022 год будет тяжелым, но мы справимся». По его словам, подъем заболеваемости ожидается к весне.
В России за последние сутки заразились ковидом 16 246 человек, всего – 10,6 млн. Число заражений в стране снижается девятую неделю подряд и за последние семь дней оказалось минимальным с июня 2021 года - 112 883 случая. По данным ТАСС, главными очагами эпидемии остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье - около 30% всех случаев заражения в стране. Число смертей от ковида за сутки – 763 - оказалось минимальным с 13 сентября, всего умерли 316 163 человека. Сейчас лечатся 647 774 зараженных ковидом. При этом, по данным Роспотребнадзора, наибольшее распространение коронавируса наблюдается среди детей. А более уязвимы перед ковидом люди со второй и четвертой группой крови. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 62,6 %. Между тем «Ростех» создает единую вакцину от гриппа и коронавируса. Результаты работы госкорпорация планирует представить в 2022 году.
В мире за первую неделю января 2022-го выявили 14 млн заболевших COVID-19 - это максимум за пандемию. Рост заболеваемости фиксируется на фоне распространения омикрон-штамма ковида, а также выявления гибрида «дельтакрон». Выше всего заболеваемость в США - более 3 млн заразившихся за неделю и 800 тыс. в сутки. На втором месте Франция, где с начала года ковид диагностировали у 1,5 млн человек, до 300 тыс. в сутки. В Великобритании - около 1 млн инфицированных за неделю, а 4 января стало известно о 218 тыс. случаев заражения за сутки, это новый максимум для этой страны. В Европе заболеваемость растет почти повсеместно, причем сдержать ее не помогают даже ужесточение ограничений и новые локдауны, отмечают в ТАСС.