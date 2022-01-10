Борьба с COVID-19: что произошло за длинные выходные в Башкирии

В мире за первую неделю января 2022-го выявили 14 млн заболевших COVID-19 - это максимум за пандемию. Рост заболеваемости фиксируется на фоне распространения омикрон-штамма ковида, а также выявления гибрида «дельтакрон». Выше всего заболеваемость в США - более 3 млн заразившихся за неделю и 800 тыс. в сутки. На втором месте Франция, где с начала года ковид диагностировали у 1,5 млн человек, до 300 тыс. в сутки. В Великобритании - около 1 млн инфицированных за неделю, а 4 января стало известно о 218 тыс. случаев заражения за сутки, это новый максимум для этой страны. В Европе заболеваемость растет почти повсеместно, причем сдержать ее не помогают даже ужесточение ограничений и новые локдауны, отмечают в ТАСС.