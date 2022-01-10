Житель Башкирии убил маму двоих детей в канун Нового года

В канун Нового года в Альшеевском районе произошло жуткое происшествие. Дружеское застолье в селе Раевский закончилось смертью.
Как сообщает издание «Башинформ», один из гостей поссорился с женщиной на бытовой почве прямо во время алкогольного застолья. Конфликт быстро перерос в драку, мужчина схватил нож и начал угрожать им оппонентке. Испуганная сельчанка выбежала во двор, где агрессивный мужчина всё же настиг её.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Стало известно, что у погибшей женщины остались двое детей. Мужчина также воспитывает двух детей.