Житель США обогатился с помощью автомобиля Tesla

Житель США зарабатывал 800 долларов в месяц на криптовалюте с помощью автомобиля компании Tesla. Он оборудовал в багажнике майнинг ферму и подключил ее к Mac mini на котором было установлено специальное приложение для добычи цифровых денег.

Специалисты рассказали, что из-за майнинга мужчина может лишиться гарантии на автомобиль, но это его не расстроило. Сообщается, что это не первый случай добычи криптовалюты с помощью электромобилей.