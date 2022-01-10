Житель США обогатился с помощью автомобиля Tesla

Житель США зарабатывал 800 долларов в месяц на криптовалюте с помощью автомобиля компании Tesla. Он оборудовал в багажнике майнинг ферму и подключил ее к Mac mini на котором было установлено специальное приложение для добычи цифровых денег.
Специалисты рассказали, что из-за майнинга мужчина может лишиться гарантии на автомобиль, но это его не расстроило. Сообщается, что это не первый случай добычи криптовалюты с помощью электромобилей.
Мужчина запускает майнинг на 20 часов в день, а автомобиль требует подзарядки 1 раз в 1,5 недели. Подсчетами выясняем, что на электроэнергию он тратит до 60 долларов в месяц, работая всего с 5 графическими процессорами.