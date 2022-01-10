В России вступает новый закон о нарушении скоростного режима на дорогах

В России с 10 января в силу вступает в силу закон, который предусматривает тюремный срок за повторное нарушение скоростного режима на дорогах. Касаться он будет тех нарушителей, которые уже были лишены водительских прав или привлекались к административной ответственности.
Наказание предусматривает лишение свободы до 2 лет. Нарушители также не смогут 3 года занимать определенные должности и заплатят штраф в размере 200-300 тысяч рублей.
Законопроект одобрили в Госдуме еще 22 декабря, а Президент России Владимир Путин подписал его 30 декабря прошлого года.