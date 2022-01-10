Пенсионный фонд расширил меры социальной поддержки

В Пенсионном фонде России решили расширить меры поддержки. Нововведения коснутся 2 миллионов граждан, а на финансирование уйдет около 120 миллиардов рублей.

В частности новые меры поддержки окажут беременным женщинам и семьям с родными и усыновленными детьми. Они смогут получать ежемесячные выплаты. В список граждан, которые будут получать пособия вошли семьи с погибшими военными и сотрудниками правоохранительных органов и граждане, которые пострадали от радиации.