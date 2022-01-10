МинЖКХ Башкирии попросило 10 млрд рублей на обновление коммунального автопарка

С 11 января в Башкортостане возобновятся антиковидные рейды, а Министерство ЖКХ республики попросило выделить 10 миллиардов рублей на обновление коммунальной техники. Радий Хабиров на еженедельной оперативке дал ряд поручений министрам и главам муниципалитетов. В каком режиме будут работать чиновники в ближайшую неделю?
Главная оперативка недели началась со слов благодарности экстренным службам. Новогодние каникулы не обошлись без происшествий. Аварии, пожары, прорывы теплотрасс. Когда большинство жителей республики отдыхали, спасатели и коммунальщики готовы были прийти на помощь. Теперь, когда все вышли на работу, Радий Хабиров призвал возобновить антиковидные рейды в фитнес-залах, учреждениях культуры, торговых центрах и на транспорте. Несмотря на снижение уровня заболеваемости и смертности, борьба с коронавирусом еще не закончена. И главным оружием до сих пор остается вакцинация.
Подтянуться должны те районы, где уровень вакцинации ниже 70%. Срок для глав муниципалитетов – 15 февраля. Есть вероятность распространения в республике штамма «омикрон», в связи с чем Радий Хабиров дал поручение Министерству образования и науки подготовить школы к началу третьей учебной четверти.
На прочность региональные дорожные и коммунальные службы проверила погода. Во время новогодних праздников республику завалило снегом. И хотя техника и люди работали круглосуточно, этого было мало. Причину объяснили представители Министерства ЖКХ: износ автопарка 80%, не хватает механизаторов и дворников. Сотрудники увольняются из-за низкой зарплаты.
Зима в самом разгаре, и чтобы избежать снежного коллапса, глава Башкортостана Радий Хабиров дал две недели мэру Уфы Сергею Грекову, чтобы решить вопрос с повышением заработной платы дворникам и увеличением штата механизаторов. Даже та техника, которая уже имеется, простаивает. И если водителей и трактористов не наберут, смысла от обновления коммунального автопарка не будет.
На новую технику МинЖКХ попросило 10 миллиардов рублей, полтора миллиарда Минфин выделит уже в текущем году. Радий Хабиров дал соответствующе поручение. Также в 2022-м в Башкортостане уделят особое внимание развитию электронных услуг. В Единой системе на данный момент зарегистрировано более одного миллиона восьмисот тысяч граждан республики. На связь выйдут и жители отдалённых деревень. В регионе продолжится работа по строительству сотовых вышек.