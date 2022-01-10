В Госдуме могут одобрить законопроект Башкирии о штрафах для ресурсников

Госдума может одобрить внесенный Башкирией законопроект о штрафах за завышение коммунальных платежей уже в январе. Для должностных лиц он составит до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч.

Депутаты Госсобрания Башкортостана предложили привлечь ресурсоснабжающие организации и операторов к ответственности за некорректный расчет платы за коммунальные услуги. Пока за нарушения отвечают только управляющие компании.

Если законопроект одобрят на федеральном уровне, то у органов Госжилнадзора появятся новые полномочия. Они смогут оформлять протоколы об административных правонарушениях.