В Башкирии жители деревни страдают от отсутствия воды

Водонапорная башня и сети есть, а воды в домах нет. Несмотря на наличие коммуникаций, жители деревни Абдрахманово Аургазинского района вынуждены набирать воду из колодца. Такая ситуация, по словам сельчан, продолжается около 10 лет.

Самодельные сани, а на них 40-литровая фляга. На машине зимой к колодцу с питьевой водой не подъехать, говорит Фанхар Валитов. Хотя своего транспорта у пенсионера нет, как и, собственно, скважины. Единственный вариант – толкать салазки.

Только на моей памяти где-то около 10 колодцев копали, вода не выходит. Вот там на 16 метров решили вскопать, вода вечером заполняется, а к утру куда-то исчезает. Фанхар Валитов, житель д. Абдрахманово

Это единственный источник питьевой воды на всю деревню, в которой более 50 дворов. Именно сюда местные приходят за живительной влагой. Хотя есть в Абдрахманово еще один колодец, но его используют, только чтобы напоить скотину.

Проблема в том, что у нас качалка есть, воды вообще ни в одном доме. Да, башня вот стоит, но ее отключили на каких-то основаниях, ахметовские взяли отключили. Сюда года 4 уже воду не пускают. Сергей Кремнёв, житель д. Абдрахманово

Не только водонапорная башня, но и колонки на улицах имеются. Но в них, со слов сельчан, несколько лет уже сухо. В последний раз воду в деревню подавали из скважины, которая расположена в соседнем населенном пункте.

Питьевая вода в этой местности на вес золота. Возможно, поэтому и добывают её необычным способом, практически как чёрное золото. Со стороны водяная скважина больше напоминает нефтяную качалку.

Пара кубометров, и насосы останавливаются. Надо ждать, пока скважина вновь наполнится водой. Этого источника с трудом хватает, чтобы обеспечить жителей Ахметово, не говоря уже о соседней деревне. Хотя даже если бы дебет позволял, гнать по этим трубам воду бессмысленно.

Водопровод тот пришел в негодность, его восстанавливать бесполезно. Потому что пытались, по-моему, в 19-м году туда воду пустить пробно с деревни Ахметово, водопровод весь течет. Владимир Сорокин, специалист администрации Тукаевского сельсовета