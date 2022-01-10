В Башкирии жители деревни страдают от отсутствия воды

Водонапорная башня и сети есть, а воды в домах нет. Несмотря на наличие коммуникаций, жители деревни Абдрахманово Аургазинского района вынуждены набирать воду из колодца. Такая ситуация, по словам сельчан, продолжается около 10 лет.
Самодельные сани, а на них 40-литровая фляга. На машине зимой к колодцу с питьевой водой не подъехать, говорит Фанхар Валитов. Хотя своего транспорта у пенсионера нет, как и, собственно, скважины. Единственный вариант – толкать салазки.
Это единственный источник питьевой воды на всю деревню, в которой более 50 дворов. Именно сюда местные приходят за живительной влагой. Хотя есть в Абдрахманово еще один колодец, но его используют, только чтобы напоить скотину.
Не только водонапорная башня, но и колонки на улицах имеются. Но в них, со слов сельчан, несколько лет уже сухо. В последний раз воду в деревню подавали из скважины, которая расположена в соседнем населенном пункте.
Питьевая вода в этой местности на вес золота. Возможно, поэтому и добывают её необычным способом, практически как чёрное золото. Со стороны водяная скважина больше напоминает нефтяную качалку.
Пара кубометров, и насосы останавливаются. Надо ждать, пока скважина вновь наполнится водой. Этого источника с трудом хватает, чтобы обеспечить жителей Ахметово, не говоря уже о соседней деревне. Хотя даже если бы дебет позволял, гнать по этим трубам воду бессмысленно.
Пробурить скважину и построить новый водопровод, перед этим необходимо провести изыскательные работы, чтобы найти полноводный источник – это наилучший вариант, считают в сельсовете. Но все это стоит немалых денег. Осилить такой проект самим невозможно, поэтому здесь надеются на помощь республики.