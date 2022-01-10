Фильм “Последний богатырь: Посланник Тьмы” возглавил прокат в России и странах СНГ

Фильм “Последний богатырь: Посланник Тьмы” возглавил прокат в кинотеатрах России и странах СНГ. Картине удалось собрать 486, 6 миллионов рублей.
Премьера фильма состоялась 23 декабря 2021 года. Он стал заключительной картиной трилогии, в которой рассказывается продолжение истории про Ивана, который обрел богатырскую силу.
В тройку лидеров кинопроката попали новая часть популярной картины «Человек-паук: Нет пути домой», собравшая 257,6 миллиона рублей, и мультфильм режиссера Гарта Дженнингса «Зверопой-2», который заработал 194,3 миллиона рублей.