Фильм “Последний богатырь: Посланник Тьмы” возглавил прокат в России и странах СНГ

Фильм “Последний богатырь: Посланник Тьмы” возглавил прокат в кинотеатрах России и странах СНГ. Картине удалось собрать 486, 6 миллионов рублей.

Премьера фильма состоялась 23 декабря 2021 года. Он стал заключительной картиной трилогии, в которой рассказывается продолжение истории про Ивана, который обрел богатырскую силу.