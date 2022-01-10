В Уфе открыли Институт цифровой медицины

Институт цифровой медицины открыли в Уфе на базе Башкирского государственного медицинского университета. Он специализируется на разработке и внедрении IT-проектов в области здравоохранения. В торжественной церемонии принял участие Радий Хабиров. Глава Башкортостана подчеркнул, что достижения вуза радуют. БГМУ получает федеральную поддержку по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Приветствие Радия Хабирова ученых из других стран, участников Международной конференции «Медицина будущего» на английском языке только подчеркивает, что в современном научном мире границы условны, а Башкортостан интегрирован в него. Теперь возможностей будет больше благодаря новому корпусу БГМУ, где разместился Институт цифровой медицины.

Первокурсники университета уже изучают современные технологии: проводят генетическую паспортизацию ребенка с множественными пороками развития. В будущем, когда студенты станут работать, они смогут применять на практике умение определять аномалии эмбрионов во время беременности. Это позволит снизить младенческую смертность.

Это новая, конечно, технология. Сегодня этот метод используется во многих странах, в США и Европе, и то есть все беременные женщины при сроке до 20 недель в обязательном порядке проходят это исследование. Татьяна Викторова, заведующая кафедрой биологии БГМУ

Радий Хабиров также пожелал удачи участникам профильной олимпиады среди школьников. 100-балльники, которые уже поступили в вуз, пообщались с теми, кто только планирует это сделать. Главе республики выразили благодарность за поддержку.

Институт цифровой медицины достроили в конце прошлого года. Он включает учебные аудитории почти на 200 мест, лекционный зал, компьютерные классы. Научно-образовательный процесс сочетает инженерное и медицинское направления. Здесь будут разрабатывать и внедрять отраслевые IT-проекты.

Это новое лицо Медуниверситета, и здесь для нас очень важна поддержка руководства республики и правительства РФ участия университета в программе «Приоритет 2030». Валентин Павлов, ректор БГМУ

Медуниверситет – один из динамично развивающихся вузов республики и, думаю, медвузов страны. Институт цифровой медицины – это и научный прорыв, и технологический прорыв. Самое главное, что удаленные элементы, телемедицина востребованы в такой большой республике. Мы уже этим занимаемся, думаю, идем в правильном направлении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан