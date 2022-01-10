В Уфе прошёл благотворительный забег

Добро – в километры, а километры – в рубли. В Уфе прошёл благотворительный забег. В распоряжении спортсменов оказалась набережная реки Белой. Свыше сорока человек преодолели расстояние, мороз и проверили крепость своего характера.

Участников забега не остановили ни расстояния, ни 20-градусные морозы. Ведь эти ребята собрались бежать не только за эмоциями, но и для того, чтобы проверить крепость своего духа. Команду единомышленников под своим предводительством собрал Айдар Закиров – спортсмен-любитель и отец дисциплины, как он теперь себя называет.

Ровно год назад я бросил себе вызов, что пробегу сто дней, буду просыпаться до шести утра каждый день и читать минимум 20 страниц в день. Я начал показывать все свои пробежки, весь этот челлендж в «Инстаграм», и люди начали присоединяться один за другим. И так получилось, что ко мне уже присоединилось более тысячи человек, которые так же соблюдают челлендж вместе со мной. И более того, мы это все привязываем к благотворительности. Айдар Закиров, организатор благотворительного забега

Вот только останавливаться после ста дней пробежки Айдар не захотел. Как и многие другие участники челленджа. Сначала срок увеличился до 200 дней, а после достиг года. За это время Айдар неоднократно проводил марафоны. Свыше ста тысяч рублей были переданы на благотворительные цели.

Это на самом деле так, он очень дисциплинированный. И у него очень много последователей, которые также качают дисциплину, и я в том числе. Подписан на него относительно недавно, где-то три месяца. Вместе с другом следим за ним. И тоже присоединились к его проекту. Ильназ Киекбаев, участник благотворительного забега

Этот забег не похож ни на один другой, ведь в нем нет финишной черты, а все участники бегут не на скорость. И добраться до конца дистанции для этих ребят – не самое важное, главное – исполнить обещание, данное самому себе, и прокачать дисциплину.