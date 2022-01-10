Добро – в километры, а километры – в рубли. В Уфе прошёл благотворительный забег. В распоряжении спортсменов оказалась набережная реки Белой. Свыше сорока человек преодолели расстояние, мороз и проверили крепость своего характера.
Участников забега не остановили ни расстояния, ни 20-градусные морозы. Ведь эти ребята собрались бежать не только за эмоциями, но и для того, чтобы проверить крепость своего духа. Команду единомышленников под своим предводительством собрал Айдар Закиров – спортсмен-любитель и отец дисциплины, как он теперь себя называет.
Вот только останавливаться после ста дней пробежки Айдар не захотел. Как и многие другие участники челленджа. Сначала срок увеличился до 200 дней, а после достиг года. За это время Айдар неоднократно проводил марафоны. Свыше ста тысяч рублей были переданы на благотворительные цели.
Этот забег не похож ни на один другой, ведь в нем нет финишной черты, а все участники бегут не на скорость. И добраться до конца дистанции для этих ребят – не самое важное, главное – исполнить обещание, данное самому себе, и прокачать дисциплину.
Участие каждого в забеге – вклад в доброе дело, ну а когда цель благая, то и помыслы непременно реализуются. Сегодняшний благотворительный марафон собрал 20 тысяч рублей. Вот только останавливаться на достигнутом Айдар Закиров не собирается и вместе с единомышленниками надеется, что со временем такие забеги объединят весь мир.