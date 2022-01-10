В Башкирии участники конкурса «Трезвое село» провели народные гуляния

Пенсионерки из Аскинского района зимой катаются с горок, а детей знакомят с вековыми традициям. Кашкинцы участвуют в конкурсе «Трезвое село». Гостям они провели некую презентацию своей жизни – праздник с народными гуляниями, зимние игры, рассказы об обычаях. Сами люди говорят: для развлечений они не нуждаются в алкоголе.

Хлеб, соль, а в башкирском селе ещё и чак-чак. На этом празднике нет только алкоголя. Увлечения иные. Мауза Латыпова всю жизнь проработала портнихой, на пенсии труд превратился в хобби. Вниз разве что со снежной горы. Им далеко за 18, но детских развлечений не боятся.

Даже десерты в некоторых семьях полезнее привычных конфет. Рецепт пастилы женщины передают из поколения в поколение. Меняется только метод приготовления, порой крайне необычно. Для сушки Галимовы вместо солнечных лучей используют нагревательную конструкцию тёплого пола. Есть традиции, которые не подвергаются изменениям. В Кашкино имя новорождённым выбирают едва ли не всем селом.

Победитель конкурса «Трезвое село» может получить до 5 миллионов рублей. В Кашкино решили, если выиграют – потратят на благоустройство.