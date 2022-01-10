В Башкирии участники конкурса «Трезвое село» провели народные гуляния

Пенсионерки из Аскинского района зимой катаются с горок, а детей знакомят с вековыми традициям. Кашкинцы участвуют в конкурсе «Трезвое село». Гостям они провели некую презентацию своей жизни – праздник с народными гуляниями, зимние игры, рассказы об обычаях. Сами люди говорят: для развлечений они не нуждаются в алкоголе.
Хлеб, соль, а в башкирском селе ещё и чак-чак. На этом празднике нет только алкоголя. Увлечения иные. Мауза Латыпова всю жизнь проработала портнихой, на пенсии труд превратился в хобби. Вниз разве что со снежной горы. Им далеко за 18, но детских развлечений не боятся.
Даже десерты в некоторых семьях полезнее привычных конфет. Рецепт пастилы женщины передают из поколения в поколение. Меняется только метод приготовления, порой крайне необычно. Для сушки Галимовы вместо солнечных лучей используют нагревательную конструкцию тёплого пола. Есть традиции, которые не подвергаются изменениям. В Кашкино имя новорождённым выбирают едва ли не всем селом.
Победитель конкурса «Трезвое село» может получить до 5 миллионов рублей. В Кашкино решили, если выиграют – потратят на благоустройство.
В магазинах действительно не было крепкого алкоголя. По словам продавцов, на полках максимум пивные напитки. Согреваются активными играми. Причём не всегда нужна большая сила. Например, чтобы расколоть бревно за пару минут, понадобится скорее смекалка и слаженность.