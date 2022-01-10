В Уфе прошло двухдневное первенство Башкирии по лыжным гонкам

Сильнейшие лыжники республики в борьбе за путевки на спартакиаду учащихся России. В Уфе два дня проходило первенство Башкортостана по лыжным гонкам. По сумме выступлений участников в гонке классическим и свободным стилем тренерский штаб сборной региона определит состав команды на ближайшие турниры российского уровня.

Участники первенства страны и дебютанты соревнований. На лыжне все равны, а прошлогодние успехи нужно подтверждать новыми победами. Тимофей Омеров из Уфы входит в десятку сильнейших лыжников страны по своему возрасту. Но чтобы выступить на ближайших спартакиаде учащихся России в Ижевске, ему нужно быть лучшим и на республике.

Тяжело бежать из-за погоды, но старался быстрее ехать. Не знаю, получилось или нет. Средненько получилось, кого видел, того обогнал. Тимофей Омеров, участник соревнований

У Леонида Колбина из Калтасов, напротив, нет опыта выступлений на первенстве страны по лыжным гонкам. Чаще всего он соревнуется среди биатлонистов. Но сейчас решил проверить свои силы на дистанции.

Снег был нормальный в подъем. Мазь лыжи держала, потому что если не подберешь, то на подъемах будет тяжело. Леонид Колбин, участник соревнований

Угадать с лыжами – большое преимущество, но еще один момент, на который стоит обратить внимание, – это работа на финише.

Финишный створ – это важно, потому что если на финише поработаешь плоховато, то можно и проиграть. Айгуль Хакимова, тренер по лыжным гонкам /Уфимский район/

Соревнования проходили в двух дисциплинах: классическим и свободным стилями. Всего на старт вышли более ста участников со всего региона. Это вторые республиканские состязания в этом виде спорта в новом сезоне.

Все идет в штатном режиме. По всей дистанции нарезано две лыжни. Небольшие нюансы есть – это любители лыжного спорта, которые ветераны. Они гуляют по трассе. Юрий Крутько, главный судья соревнований