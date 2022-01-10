В Уфе прошло двухдневное первенство Башкирии по лыжным гонкам

Сильнейшие лыжники республики в борьбе за путевки на спартакиаду учащихся России. В Уфе два дня проходило первенство Башкортостана по лыжным гонкам. По сумме выступлений участников в гонке классическим и свободным стилем тренерский штаб сборной региона определит состав команды на ближайшие турниры российского уровня.
Участники первенства страны и дебютанты соревнований. На лыжне все равны, а прошлогодние успехи нужно подтверждать новыми победами. Тимофей Омеров из Уфы входит в десятку сильнейших лыжников страны по своему возрасту. Но чтобы выступить на ближайших спартакиаде учащихся России в Ижевске, ему нужно быть лучшим и на республике.
У Леонида Колбина из Калтасов, напротив, нет опыта выступлений на первенстве страны по лыжным гонкам. Чаще всего он соревнуется среди биатлонистов. Но сейчас решил проверить свои силы на дистанции.
Угадать с лыжами – большое преимущество, но еще один момент, на который стоит обратить внимание, – это работа на финише.
Соревнования проходили в двух дисциплинах: классическим и свободным стилями. Всего на старт вышли более ста участников со всего региона. Это вторые республиканские состязания в этом виде спорта в новом сезоне.
Отборочный старт проводился по трем возрастным группам: среди юниоров и девушек не старше 18 и 20 лет и среди юношеского состава до 15 лет.