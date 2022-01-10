В Уфе прошло двухдневное первенство Башкирии по лыжным гонкам

Сильнейшие лыжники республики в борьбе за путевки на спартакиаду учащихся России. В Уфе два дня проходило первенство Башкортостана по лыжным гонкам. По сумме выступлений участников в гонке классическим и свободным стилем тренерский штаб сборной региона определит состав команды на ближайшие турниры российского уровня.

Участники первенства страны и дебютанты соревнований. На лыжне все равны, а прошлогодние успехи нужно подтверждать новыми победами. Тимофей Омеров из Уфы входит в десятку сильнейших лыжников страны по своему возрасту. Но чтобы выступить на ближайших спартакиаде учащихся России в Ижевске, ему нужно быть лучшим и на республике.

Тяжело бежать из-за погоды, но старался быстрее ехать. Не знаю, получилось или нет. Средненько получилось, кого видел, того обогнал. 

Тимофей Омеров, участник соревнований

У Леонида Колбина из Калтасов, напротив, нет опыта выступлений на первенстве страны по лыжным гонкам. Чаще всего он соревнуется среди биатлонистов. Но сейчас решил проверить свои силы на дистанции.

Фото №1 - В Уфе прошло двухдневное первенство Башкирии по лыжным гонкам

Снег был нормальный в подъем. Мазь лыжи держала, потому что если не подберешь, то на подъемах будет тяжело.

Леонид Колбин, участник соревнований

Угадать с лыжами – большое преимущество, но еще один момент, на который стоит обратить внимание, – это работа на финише.

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Финишный створ – это важно, потому что если на финише поработаешь плоховато, то можно и проиграть.

Айгуль Хакимова, тренер по лыжным гонкам /Уфимский район/

Соревнования проходили в двух дисциплинах: классическим и свободным стилями. Всего на старт вышли более ста участников со всего региона. Это вторые республиканские состязания в этом виде спорта в новом сезоне.

Все идет в штатном режиме. По всей дистанции нарезано две лыжни. Небольшие нюансы есть – это любители лыжного спорта, которые ветераны. Они гуляют по трассе.

Юрий Крутько, главный судья соревнований

Отборочный старт проводился по трем возрастным группам: среди юниоров и девушек не старше 18 и 20 лет и среди юношеского состава до 15 лет.

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