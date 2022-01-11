В Башкирии юные художники расписывают стены 3D-рисунками

Юные художники расписывают стены 3D-рисунками. Начинающие мастера кисти и красок школы искусств села Верхние Киги разукрасили коридор, ведущий в кинотеатр. Пять рисунков уже готовы, шестой – на стадии создания.

На них изображены животные: динозавры, змеи, тигры, птицы. Юные художники потратили более 14 кг акриловой краски, также использовали колер.

Картины уже привлекли внимание. Воспитанникам школы искусств начинают поступать заказы. Но пока они намерены довести до совершенства эти работы.